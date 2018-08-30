Астронавты зафиксировали на МКС утечку воздуха

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Астронавты на Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха, устанавливают причину, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Датчики фиксируют незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции. Астронавты ищут источник разгерметизации", - сказал он.

Ранее на МКС неоднократно возникали технические проблемы и неисправности в различных модулях.

Так в июле сообщалось, что в японском модуле американского сегмента МКС возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы стала проникать вода в объеме порядка 20 мл в сутки. Астронавты вынуждены были с помощью бумажных салфеток и полотенец бороться с "испариной", которой стенки модуля покрывались чуть ли не ежедневно. Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки, и тогда на некоторое время утечка прекратилась, но накануне возникла вновь.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

Также на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет, его чинили осенью и летом 2008 года.