Первая экспедиция к станции на орбите Луны запланирована на 2023 год

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первые обитатели могут появиться на лунной орбите уже через пять лет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом реализации проекта Lunar Orbital Platform-Gateway.

По его данным, старт первой в истории пилотируемой экспедиции на станцию на космическом корабле Orion запланирован на 2023 год. "С учетом перелета в оба конца она займет 30 дней", - сказал источник.

Однако строительство станции может затянуться. "Завершить строительство Лунной орбитальной станции предполагается в 2026 году, а не в 2024, как планировалось ранее", - сказал источник.

"Первый энергодвигательный модуль лунной орбитальной станции будет запущен, по уточненному графику, в 2022 году при помощи коммерческой ракеты. Затем в 2023 году на ракете SLS запланирован запуск двух других модулей - жилого и связного технологического модуля ESPRIT", - сказал источник.

Лунная орбитальная платформа-шлюз - программа НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем - в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции смогут работать четыре человека на срок от 30 до 60-90 дней. Планируется, что пилотируемые полеты к станции с использованием ракеты-носителя SLS первоначально будут проводиться раз в год.

Директор Госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассматривал эту инициативу США как новую международную и как продолжение программы МКС и полагал, что она будет основана на тех же принципах партнерства и равенства участников.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.