Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
В мире

В Армении против экс-премьера Абраамяна возбудили дело о превышении полномочий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего спикера и премьер-министра Армении Овика Абраамяна, его брата Джоника Абраамяна и бывшего начальника полиции республики Алика Саркисяна.

Все они подозреваются в превышении служебных полномочий и махинациях, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Директор армянской горнодобывающей компании ЗАО "Авазаатик" сообщил следователям, что в 2008 году высокопоставленные лица создали искусственные преграды, воспрепятствовав его деятельности в горнодобывающей сфере в Араратской области. В частности, от него потребовали 60% доли в компании, которую он должен был зарегистрировать на двух лиц, а договор с владельцем земли, где он начал работу, решением суда был признан недействительным, говорится в сообщении.

"Руководитель ЗАО и другие свидетели в числе лиц, причастных к злоупотреблениям, назвали Овика и Джоника Абраамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело направлено в Специальную следственную службу", - отметили в Следственном комитете.

Овик Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны. Саркисян в 2008 году был губернатором Араратской области, а в 2008-2011 годы - начальником полиции Армении.

8 августа Джоник Абраамян был арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. "В рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008 года была получена информация, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра", - сообщили тогда в Службе нацбезопасности Армении.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Армения, Овик Абраамян

Новости по теме

В мире
Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"
В штате Миннесота группа граждан потребовала удалить с банкнот национальный лозунг, сославшись на свободу вероисповедания, закрепленную в КонституцииПодробнее
 В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристовВ ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристов
Автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропортПодробнее
 Неопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским моремНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем
Предполагаемый самолет НАТО второй раз за сутки вторгся в коридоры гражданской авиации неподалеку от российского побережьяПодробнее
 СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии
США также начали создавать бесполетную зону на курдских территорияхПодробнее
ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
Жизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действияПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Безопасная доза алкоголя" оказалась мифом, генетики обнаружили потомка двух вымерших видов людей, а в Японии создали совет по летающему транспортуПодробнее
 США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии
По мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по СирииПодробнее
 СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии
РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия в сирийском конфликтеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ РоссииПутин предложил смягчить пенсионную реформуВ РоссииЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"

Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Помимо него, в нынешнем чемпионате лауреатом тура становился партнер по "Зениту" Олег Шатов Подробнее

"АвтоВАЗ" до конца года начнет выпуск Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport

Помпео перед введением санкций запросил встречу с Лавровым

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Акинфеев продлил контракт с ЦСКАНовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 Подробнее

Мантуров допустил выпуск кроссовера проекта Aurus под брендом УАЗ

Минэкономразвития обещало учесть все решения по пенсиям в уточненном макропрогнозе

В ЕС назвали переговоры с Лондоном по Brexit завершенными на 85%

Киев собрался ввести санкции против 19 юрлиц из-за строительства Крымского моста

В Пакистане начались протесты из-за планов провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Кудрин выступил против уголовной ответственности за дискриминацию людей предпенсионного возраста

В Армении против экс-премьера Абраамяна возбудили дело о превышении полномочий

Боевики в Идлибе начали задерживать гражданских за связи с сирийскими властями

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыМосква ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь Подробнее

GM отложила выпуск электромобилей в КНР из-за проблемы с поставкой аккумуляторов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru