Кабмин Армении предложил ввести уголовную ответственность за предвыборные взятки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство Армении в четверг одобрило проект решения, в соответствии с которым будут криминализированы раздача и получение взяток в предвыборный период и во время выборов.

"Правительство Армении обязалось провести свободные выборы, повысить уровень доверия к избирательным институтам. В связи с этим предприняты изменения в Уголовном кодексе и законе об административных правонарушениях. Это действие (предвыборные взятки - ИФ) из списка административных правонарушений окажется в Уголовном кодексе", - сообщил министр юстиции Армении Артак Зейналян на заседании правительства.

По его словам, ответственность за раздачу и получение предвыборных взяток будет предусмотрена не только в виде штрафа, но и в виде лишения свободы. Зейналян отметил, что исключением при этом будут считаться агитационные материалы, к примеру, ручки или майки, с логотипами политических сил.

Документ, принятый в четверг правительством, будет направлен на рассмотрение парламента Армении.