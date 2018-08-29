Грузия в сентябре закроет границу для грузовиков с пшеницей из-за наплыва туристов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Грузия ввела запрет на ввоз в страну или вывоз пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте, который вступает в силу с 15 сентября, заявил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

"В этом году в Грузии беспрецедентное количество туристов, многие из которых пересекают границу на легковых автомобилях через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ИФ), в то время как там возникают длинные очереди трейлеров, в основном с пшеницей, что затрудняет передвижение туристов", - заявил Мачавариани журналистам в среду.

По его словам, из-за этого сотни машин возвращались обратно, в результате чего Грузия теряла серьезные доходы от туризма, который является одной из стратегически важных отраслей для экономики страны. "Из-за заторов на границе многие рекомендовали своим близким не ехать в Грузию. Невозможно было свыкнуться с этим, и мы приняли решение ограничить ввоз зерна сухопутным путем, на грузовых машинах", - сказал министр.

Глава Минфина Грузии отметил, что это решение заранее было оговорено с армянскими коллегами, которые с пониманием отнеслись к этому решению. "Соответственно, нет никаких оснований для спекуляций", - заявил Мачавариани, комментируя негативную реакцию, в основном со стороны водителей и импортеров. Тысячи водителей грузинских трейлеров, которые уже много лет работают именно на этом направлении, заявляют, что они могут потерять работу. Недовольны вводимым ограничением и бизнесмены, которые не исключают, что оно приведет к повышению цены на хлеб.

"Мы осознаем, что у водителей, которые занимались этим бизнесом, создались проблемы. Пытаемся найти им альтернативную сферу, которую они смогут обслуживать своим транспортом", - заявил министр.

По данным Национальной службы статистики, в 2017 году Грузия импортировала 514,139 тыс. тонн пшеницы. Поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 512 тыс. 266,9 тонны пшеницы, или 99,6% всего объема импорта. Небольшими партиями пшеница поставлялась в республику из Казахстана, Италии, Австрии, с Украины, из Турции. В январе-июне 2018 года Грузия импортировала 271,9 тыс. тонн пшеницы, в том числе из России 245,1 тыс. тонн (84% всего импорта).

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тысяч тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства только на 15-20%.