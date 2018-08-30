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Трамп пообещал пока воздержаться от военных учений у Корейского полуострова

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит необходимости в возобновлении совместных с Южной Кореей военных учений, сообщил Белый дом.

"В настоящее время нет причин тратить больше средства на совместные военные учения США-Южная Корея", - говорится в твиттере президента на сайте Белого дома.

В то же время в сообщении отмечается, что при желании Дональд Трамп может возобновить проведение учений, которые по масштабам будут превосходить проводившиеся ранее.

Проведение совместных учений было приостановлено на фоне американо-северокорейских договоренностей о денуклеаризации КНДР.

В то же время, министр обороны США Джим Мэттис заявил во вторник, что Вашингтон и Сеул могут рассмотреть вопрос о возобновлении совместных маневров. Заявление последовало вслед за отменой по указанию Трампа визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян.

Причиной отмены, как ранее сообщила газета Washington Post, стало получение Майком Помпео послания из Пхеньяна в "агрессивных" тонах, с которым госсекретарь ознакомил президента. Содержание послания не разглашается.

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Теги: США, КНДР

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