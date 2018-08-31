Россия приостановила принятие доклада экспертов ООН по санкциям против КНДР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия приостановила принятие Советом безопасности ООН доклада экспертов по выполнению санкций против Северной Кореи, сообщил журналистам постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что причиной блокировки доклада на состоявшемся закрытом заседании СБ ООН стало "несогласие России с некоторыми положениями доклада".

В.Небензя отказался раскрывать детали доклада, с которыми не согласна российская сторона, пояснив, что документ до его официальной публикации является конфиденциальным.

Британский постпред Карэн Прайс, которая в настоящее время председательствует в Совбезе, заявила, что в пятницу будут проведены неофициальные консультации с членами совета с учетом российских возражений, и выразила надежду, что доклад будет принят.

"Хочу подчеркнуть, что доклад экспертов комитета является независимым. Интересный вопрос: какие возражения могут быть по отношению к независимому докладу? Но, думаю, мы сможем решить этот вопрос", - цитирует британского постпреда Washington Post.

В.Небензя также сообщил, что Россия запросила проведение расследования случаев утечки конфиденциальной информации из комитета по санкциям в отношении КНДР в СМИ, заявив, что это вызывает беспокойство у России и делегаций некоторых других стран в ООН.

При этом Небензя отметил, что "некоторые страны не изъявили особого желания" заниматься этим вопросом и Россия проведет расследование самостоятельно.