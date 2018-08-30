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Российский турист утонул на территории заповедника в США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский турист утонул и более пяти путешественников пострадали во время прогулки на лодках по водохранилищу Пауэлл на границе американских штатов Аризона и Юта, сообщает газета Deseret News.

"Около 30 иностранных туристов отправились в лодочную прогулку по водохранилищу, в процессе которой стали купаться без спасательных жилетов. Но вдруг поднялся сильный ветер, и у пловцов возникли сложности", - пишет издание.

Туристы попытались выбраться из воды, некоторые самостоятельно поплыли к берегу. "В результате два человека получили порезы от лодочного винта, трое чуть не утонули, один впал в состояние глубокого шока. 20-летний россиянин из Санкт-Петербурга утонул", - сообщает газета.

По данным издания, три человека были отправлены на лечение в госпиталь, остальные от медицинской помощи отказались. Началось расследование инцидента.

Пауэлл - водохранилище на реке Колорадо, расположенное на территории американских штатов Юта и Аризона, второе по величине в США.

В комментариях под онлайн-версией статьи пользователи отметили, что водохранилище становится "невероятно опасным", когда поднимаются ветра, и заметили, что никогда не стали бы там купаться без спасательных жилетов.

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Теги: США, Россия
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