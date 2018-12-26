Российского туриста насмерть сбил автомобиль в итальянском Палермо

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Путешественник из России погиб под колесами автомобиля в городе Палермо на итальянском острове Сицилия, сообщает издание Giornale Di Sicilia.

"Тридцатилетнего туриста из РФ Сергея Маньковского сбил автомобиль в Палермо, когда он вместе с супругой гулял по городу. За рулем автомобиля Fiat находился пожилой местный водитель. Россиянин погиб на месте", - пишет портал.

По данным издания, на место происшествия была вызвана скорая помощь, медики пытались запустить сердце россиянина, но безуспешно. Его жена не пострадала, но пребывает в шоковом состоянии. С ней работают психологи и медики.

Полицейские проводят расследование.