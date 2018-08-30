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Морской газопровод "Турецкий поток" уложен на 80%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Морской газопровод "Турецкий поток" из России в Турцию через Черное море на данный момент уложен по двум ниткам на 1,5 тысячи км труб, или около 80% от совокупной протяженности трубопровода, сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Продолжается реализация важнейших экспортных проектов "Газпрома" на европейском направлении. Уже ведутся подготовительные работы для укладки труб газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии в районе Любмина", - добавил он на праздничном селекторе, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Еще одно важное стратегическое направление - восток. "Полным ходом идет обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. Объекты, необходимые для начала добычи газа, готовы на 50%. До конца года мы завершим основные объемы работ по укладке газопровода "Сила Сибири". Идет монтаж оборудования на площадке Амурского газоперерабатывающего завода. До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу", - еще раз подтвердил Миллер, речь которого размещена на сайте корпорации.

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Теги: Турецкий поток, Газпром

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