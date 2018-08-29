Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Окружной суд Амстердама решением от 30 мая 2018 года постановил арестовать принадлежащие ПАО "Газпром" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску НАК "Нафтогаз Украины". Как сообщается в отчете "Газпрома", также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

"В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры", - говорится в отчете российской компании.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" обжаловал решение суда о контракте на транзит газа и ждет решения апелляции, однако "Нафтогаз" предпринимает меры по взысканию $2,6 млрд с "Газпрома" не дожидаясь рассмотрения жалобы.

BSPC B.V.- совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода в Турцию "Голубой поток".