Глава МИД Украины заявил о необходимости дать отпор России в Азовском море

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.

"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", - сказал министр журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, украинская сторона регулярно информирует международных партнеров о состоянии дел в Азовском море.

Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос о ситуации в Азовском море.

"Россия пытается использовать то, что у нее есть - милитарный потенциал использовать, нарушая любые договоренности", - утверждал.

По данным украинской погранслужбы, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.