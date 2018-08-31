Суд в Гааге рассмотрит вопрос о юрисдикции в споре между РФ и Украиной по Черному и Азовскому морям

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международный арбитражный суд в Гааге принял решение рассмотреть предварительные возражения России относительно юрисдикции по спору, который касается прав РФ и Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, говорится в судебном коммюнике, распространенном в пятницу.

Спор о пользовании морскими акваториями и континентальным шельфом в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе был начат украинской стороной в 2016 году. В свою очередь российская сторона считает, что разногласия на самом деле касаются вопроса Крыма, и по этой причине суд не имеет должной юрисдикции для их рассмотрения.

"16 сентября 2016 года Украина направила России уведомление и письменные возражения в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Уведомление и возражения относятся к "спору, который касается прав двух прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе", - отмечается в документе.

Первая процедурная встреча по спору между РФ и Украиной состоялась в Гааге 12 мая 2017 года.

21 мая 2018 года РФ направила предварительные возражения, считая, что суд, вероятно, не обладает юрисдикцией для рассмотрения такого дела. 20 августа 2018 года суд принял соответствующее процедурное постановление.

"В процедурном постановлении №3 сказано: первое возражение РФ заключается в том, что она считает юрисдикцию этого суда недостаточной, поскольку спор сторон в действительности касается "заявления о суверенном праве на Крым" со стороны Украины", - говорится в документе.