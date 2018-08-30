Губернатором провинции в Египте впервые стала христианка

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые в истории страны назначил главой одной из египетских провинций женщину-христианку, передает в четверг агентство АР.

Маналь Авад Михаил, принадлежащая к общине коптов, возглавила провинцию Думьят на севере страны.

Кроме того, президент Египта назначил руководителей в Каире, Гизе, Луксоре, Асуане, и Северном Синае.

Впервые женщина стала губернатором провинции Египта в Бухейре в 2017 году, однако позже была снята с этой должности, отмечает агентство.