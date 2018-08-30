Американские и египетские военные проведут совместные учения в сентябре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Военные Египта и США примут участие в учениях "Яркая звезда" (Bright Star), которые пройдут 8-20 сентября на египетской территории, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление египетских военных.

В свою очередь в Центральном командовании США, в чью зону ответственности в том числе входит и Египет, сообщили, что в учениях будут участвовать около 800 американских военнослужащих.

Впервые учения "Яркая звезда" прошли в 1980 году, однако в 2011 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы после отстранения от власти президента Египта Хосни Мубарака приостановила проведение этих учений.

В 2013 году учения отменили после беспорядков, последовавших за свержением прежнего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Однако в сентябре 2017 года Египет и США возобновили проведение этих учений.