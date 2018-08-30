Главные новости
КультураЭпоха КобзонаВ России"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"СпортЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
В мире

Американские и египетские военные проведут совместные учения в сентябре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Военные Египта и США примут участие в учениях "Яркая звезда" (Bright Star), которые пройдут 8-20 сентября на египетской территории, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление египетских военных.

В свою очередь в Центральном командовании США, в чью зону ответственности в том числе входит и Египет, сообщили, что в учениях будут участвовать около 800 американских военнослужащих.

Впервые учения "Яркая звезда" прошли в 1980 году, однако в 2011 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы после отстранения от власти президента Египта Хосни Мубарака приостановила проведение этих учений.

В 2013 году учения отменили после беспорядков, последовавших за свержением прежнего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Однако в сентябре 2017 года Египет и США возобновили проведение этих учений.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Египет

Новости по теме

В мире
Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из СШАКосмонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США
ЦУП приказал самостоятельно ставить заплатки на пристыкованном к станции российском корабле, астронавты НАСА настаивали на детальном рассмотрении планаПодробнее
 На МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздухаНа МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздуха
Экипаж решил поесть перед тем, как изучить спровоцировавшие утечку микротрещиныПодробнее
 Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину
Друг Джохара Царнаева был приговорен к шести годам тюрьмы за препятствование правосудиюПодробнее
 Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии СШАТрамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии США
Он хочет определить, законна ли деятельности Twitter, Facebook и GoogleПодробнее
Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"
В штате Миннесота группа граждан потребовала удалить с банкнот национальный лозунг, сославшись на свободу вероисповедания, закрепленную в КонституцииПодробнее
 В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристовВ ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристов
Автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропортПодробнее
 Неопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским моремНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем
Предполагаемый самолет НАТО второй раз за сутки вторгся в коридоры гражданской авиации неподалеку от российского побережьяПодробнее
 СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии
США также начали создавать бесполетную зону на курдских территорияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураЭпоха КобзонаВ России"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"СпортЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионовВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировЭкономикаВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

Песков не исключил возможность контактов Путина и Трампа на разных форумах

Сербский патриарх обратил внимание патриарха Константинополя на недопустимость вмешательства в дела других Церквей

Американские и египетские военные проведут совместные учения в сентябре

США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо

Нидерландский политик из-за угроз отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги Европы

"Зенит" вышел в групповую стадию Лиги ЕвропыВ ответном матче третьего раунда квалификации он уступил "Мольде", но по сумме двух встреч оказался сильнее Подробнее

В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом саду

В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом садуВечером 24 августа компания подростков беспричинно напала на нескольких прохожих Подробнее

Кандидат в мэры Москвы Кумин подаст новый иск о снятии с выборов Собянина

Госдеп обвинил РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Ультразвуковое исследование подтвердило прекращение утечки воздуха с "Союза"

В Германии отстранили сотрудника за разглашение данных о подозреваемых в убийстве в Хемнице

Собянин анонсировал внедрение системы помощи для москвичей старше 50 лет

Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее мужа

Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"

Что произошло за день: четверг, 30 августа

Уход из жизни Иосифа Кобзона, разгерметизация МКС и удаление "Яндексом" пиратского контента Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru