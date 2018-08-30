Ученые отвели человечеству 17 лет до климатической точки невозврата

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменением климата до 2035 года, то оно не сможет ограничить рост глобальной средней температуры безопасными двумя градусами Цельсия. По мнению ученых, шанс остановить потепление на 1,5 градуса уже практически потерян, пишет N+1 со ссылкой на журнал Earth System Dynamics.

Средняя глобальная температура планеты сейчас примерно на один градус выше значения середины XIX века, так называемого доиндустриального периода.

В 2015 году было принято Парижское соглашение. Оно предполагает, что благодаря ограничению выбросов парниковых газов рост температуры, вызванный антропогенным воздействием на климат, не превысит два градуса Цельсия. Это значение считается относительно безопасным порогом, при котором последствия изменения климата будут не такими серьезными.

Хенк Дейкстра из Утрехтского университета и его коллеги использовали климатические модели, чтобы определить "точку невозврата", после которой ограничить потепление уже не удастся. Стандартные климатические модели позволяют, в частности, определить, как будет меняться климат Земли в зависимости от сценария действий человека — того, как будут сокращаться или расти выбросы парниковых газов.

"В нашем исследовании мы показали, что для действий в области защиты климата есть жесткие дедлайны. Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели (1,5 и 2 градусов) станут недостижимыми даже при резком сокращении выбросов", — сказал Дейкстра, которого цитирует пресс-служба Европейского союза наук о Земле.

В своих расчетах авторы пришли к выводу, что если человечество будет наращивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе на два процента в год, начинать делать это нужно до 2035 года. Тогда с вероятностью 67% потепление к концу нынешнего века удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по пять процентов ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет. Вместе с тем, авторы напоминают, что за последние 20 лет доля возобновляемых источников энергии в мире выросла с близкой к нулю лишь до 3,6% по данным доклада BP.

Чтобы с той же вероятностью ограничить рост глобальной средней температуры на планете до 1,5 градуса, умеренный сценарий роста доли ВИЭ уже не сработает — авторы пишут, что для этого человечеству нужно будет увеличивать долю ВИЭ на пять процентов в год с 2027 года. Отрицательные выбросы, то есть удаление CO2 из атмосферы, например, с помощью улавливания и захоронения углекислого газа, помогли бы отложить дедлайн на 6-10 лет, но пока такие технологии существуют только в виде прототипов.

"Если увеличить требуемую вероятность (ограничения потепления) до 95%, точка невозврата для двух градусов смещается на 2022 год, а для полутора градусов она уже пройдена", - пишут ученые. По их мнению, понимание сроков, в которые необходимо начать действовать, поможет политикам принять необходимые решения и вывести человечество на безопасную климатическую траекторию. При этом они называют свои подсчеты оптимистическими, так как те не в полной мере учитывают влияние других парниковых газов, помимо CO2.