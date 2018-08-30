Госдеп обвинил РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон выступил с критикой действий России, якобы ограничивающих перемещение украинских судов.

"Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", - говорится в сообщении госдепартамента.

"Мы призываем Россию прекратить такие притеснения международных коммерческих перевозок в Азовском море и Керченском проливе", - отмечает госдеп.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.

"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", - сказал министр журналистам в четверг в Киеве.

Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос о ситуации в Азовском море.

По данным украинской погранслужбы, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - заявил 21 августа помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом, по его словам, суда, следующие в российские порты, проходят без задержек. Слободян. отметил, что досмотры следующих в украинские порты судов обычно осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что "РФ нарочно создает препятствия судам, следующим в украинские порты Азовского моря", посему следует ввести украинские зеркальные санкции и инициировать международные санкции.

17 июля президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.