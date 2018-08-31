Посольство РФ призвало США прекратить "вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне заявило, что госдеп США замалчивает факты украинского пиратства, и призвало американские власти прекратить вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных".

"Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", - говорится в заявлении, размещенном на странице посольства РФ в Facebook.

В нем отмечается, что госдеп США в лице официального представителя Хизер Нойерт "озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море".

"Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства", - заявляют российские дипломаты.

В качестве примера приводится захват траулера "Норд" украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами.

"Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

По словам российских дипломатов, власти США "генерируют все новые пустые обвинения в адрес России".

"Чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека - как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома. Речь прежде всего идет о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами", - заявляют в посольстве РФ.

В документе говорится, что "очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму".

"Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание", - подчеркивают российские дипломаты.