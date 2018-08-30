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Нидерландский политик из-за угроз отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нидерландский парламентарий Герт Вилдерс в четверг заявил, что отменил объявленный им ранее конкурс карикатур на пророка Мухаммеда ввиду массовых протестов мусульман, сообщает агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что он принял такое решение после того, как получил несколько угроз, подчеркнув, что не хочет подвергать других людей опасности.

"Чтобы избежать рисков проявления насилия на религиозной почве, я принял решение отменить конкурс карикатур", - говорится в заявлении, опубликованном им в четверг.

Ранее сообщалось о планах Вилдерса организовать конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Конкурс должен был пройти в ноябре, размер первого приза составлял более 8,5 тыс. евро.

В то же время в Пакистане тысячи мусульман, которые сам факт изображения пророка воспринимают как оскорбление, приняли участие в маршах протеста с требованием отменить конкурс.

Накануне в Пакистане около 10 тыс. человек вышли на улицы с лозунгами "Мы готовы умереть для защиты чести пророка". Также протестующие требовали, чтобы правительство Пакистана отозвало посла из Нидерландов в случае, если конкурс состоится.

Недавно избранное правительство Пакистана также выступило с критикой инициативы нидерландского политика, назвав организацию подобного конкурса попыткой очернить ислам.

В то же время власти Нидерландов со своей стороны не были намерены запрещать инициативу Вилдерса так как, по их мнению, это стало бы нарушением свободы слова.

7 января 2015 года в здании редакции французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" в центре Парижа террористы открыли стрельбу после того, как журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения.

Террористы, братья Куаши, были убиты через два дня после нападения.

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Теги: Нидерланды
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