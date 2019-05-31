Лидер нидерландских ультраправых сообщил о блокировке его твиттера

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс в пятницу сообщил, что руководство соцсети Twitter заблокировало его аккаунт за высказывания в адрес политического соперника.

"Twitter часто закрывает глаза на угрозы физической расправы в мой адрес, но не на основанный на фактах твит о коллеге. Безумие!", - цитируют слова политика западные СМИ. По утверждению представителя "Партии вободы", принятая Twitter мера носит временный характер, и что срок блокировки аккаунта составит примерно восемь часов.

В последнем твите Вилдерс высказался против цензуры:

СМИ отмечают, что твит Вилдерса, за которым последовала блокировка аккаунта, был направлен против нидерландской леволиберальной политической партии "Демократы 66 ". В нем Вилдерс обвиняет эту партию в привлечении мусульман в Нидерланды и в нежелании осознать последствия таких шагов.

По данным СМИ, у страницы Вилдерса в "Твиттере" - 812 тыс. подписчиков: среди нидерландских политиков больше только у премьер-министра страны Марка Рютте - 984 тыс.