США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Администрация США может поместить в центр задержаний на военной базе в Гуантанамо (Куба) несколько пленных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил в четверг американский телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, в Гуантанамо на неопределенный срок могут быть помещены "особо опасные" террористы ИГ. В то же время менее влиятельные боевики, которых отказались принимать правительства их стран, направят в иракские тюрьмы.

Телеканал отмечает, что в новой партии заключенных могут оказаться бывшие подданные Великобритании, двое членов подразделения ИГ, известного как "Битлз", - Амон Коти и Аль Шафи аш-Шейх.

Ранее Госдеп США сообщал, что Коти принимал участие в расправах и крайне жестоко обращался с заложниками, пытая их в том числе водой и электрошоком.

В группировке "Битлз" состояли четыре боевика, все выходцы из Соединенного Королевства. Лидером группировки считался Мухаммед Эмвази, известный как "Джихадист Джон", он был убит в результате атаки с беспилотника в 2015 году.

Четвертый член "Битлз" - Эйн Дэвис - был захвачен в Турции.

В период с 2014 по 2015 год "четверка" расправилась примерно с 20 иностранными заложниками, в том числе с американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлофом.