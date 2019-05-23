Самый известный американский джихадист вышел на свободу после 17 лет тюрьмы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американец Джон Уокер Линд, воевавший на стороне движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, вышел из тюрьмы после 17 лет заключения, сообщает телеканал CNN.

Американские СМИ называют Линда "самым известным американским джихадистом", а также "американским талибом", он был задержан вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

В общей сложности Линд должен был провести в тюрьме 20 лет за поддержку "Талибана", однако его освободили досрочно. Предполагается, что после освобождения из тюрьмы города Терр-Хот в штате Индиана, он будет проживать в штате Вирджиния.

За бывшим заключенным будет пристально следить полиция. По условиям освобождения ему нельзя без разрешения надзорных органов иметь устройства с подключением к интернету, нельзя общаться в Интернете на любом другом языке, кроме английского, а также - держать у себя материалы, содержащие экстремистские или террористические взгляды.

Линд в подростковом возрасте увлекся исламом, после чего уехал на Ближний Восток, чтобы изучать арабский язык. В 2000 году он направился в Пакистан, где проходил подготовку в одной из радикальных исламских группировок, после чего переехал в Афганистан и присоединился к "Талибану".

Американские военные схватили Линда в конце 2001 года в числе группы талибов-заключенных, поднявших восстание и убивших сотрудника ЦРУ Майкла Спанна. Затем его перевезли в США, где предъявили обвинения в поддержке террористов и сговоре с целью убить Спанна. В 2002 году Линд пошел на сделку со следствием, признав, что он поддерживал "Талибан", но не признав причастность к убийству Спанна.

Освобождение Линда вызвало волну критики в США, в том числе со стороны семьи Спанна. Дочь Спанна Элисон назвала досрочное освобождение Линда "пощечиной".