Сербский патриарх обратил внимание патриарха Константинополя на недопустимость вмешательства в дела других Церквей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Сербский Ириней обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с открытым письмом, в котором заявил, что, хотя Константинопольский патриархат - Церковь-Мать для Киева и Москвы, это не дает ему права вмешиваться в их дела.

"Честь и достоинство "церковного материнства" не предоставляет Церкви-Матери право игнорировать или, более того, ставить под сомнение исторически образованные автокефалии и юрисдикции", - заявил патриарх Сербский, которого цитирует греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

В сообщении агентства отмечается, что основанием для написания письма стало беспокойство Сербского Синода и патриарха о единстве Православной церкви в связи с вмешательством константинопольских иерархов в "украинский вопрос".

Патриарх Ириней напомнил, что Собор на Крите подтвердил существование 14 автокефальных Церквей в их нынешних канонических пределах. Этим заявлением Собора на Крите подтверждается, что автономная украинская Церковь находится в юрисдикции Московского патриархата.

Письмо патриарха Сербии опубликовано в канун переговоров патриархов Константинопольского и Московского, которые пройдут в пятницу в Стамбуле и на которых, как ожидается, будет обсуждаться тема статуса Церкви на Украине.