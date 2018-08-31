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В Стамбуле пройдет встреча Московского и Константинопольского патриархов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится в пятницу утром в Стамбуле с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Несмотря на то, что о церковном саммите стало известно еще в начале августа, обе стороны до сих пор воздерживаются от обнародования повестки встречи, говоря лишь о том, что обсуждаться будут "двусторонние вопросы, представляющие интерес".

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Между тем многочисленные наблюдатели ожидают от нынешней встречи внесения ясности в вопрос о создании так называемой "единой поместной церкви" Украины, которого добиваются светские власти этой страны.

Как сообщалось, 17 апреля президент Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) об автокефалии. Два дня спустя депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента.

В течение нескольких месяцев эта тема была одной из наиболее обсуждаемых в украинских СМИ и в православных дипломатических кругах.

Уже после того, как была анонсирована стамбульская встреча двух патриархов, было объявлено, что заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, по сообщениям СМИ, может быть рассмотрен "украинский вопрос", перенесено с сентября на октябрь. Вместе с тем, как и планировалось ранее, 1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис - собрание всех архиереев Константинополя во главе с патриархом Варфоломеем.

Предыдущая встреча патриархов Кирилла и Варфоломея состоялась на собрании предстоятелей автокефальных Православных церквей в январе 2016 года в Шамбези (Швейцария). Ранее два патриарха встречались в марте 2014 года в ходе собрания предстоятелей автокефальных Православных церквей в Стамбуле, в октябре 2013 года в Подгорице (Черногория), а также во время посещения патриархом Варфоломеем России в мае 2010 года и в рамках официального визита патриарха Кирилла в пределы Константинопольской православной церкви в июле 2009 года.

Таким образом, в свое время Стамбул стал первым зарубежным городом, куда патриарх Кирилл совершил визит после своего избрания на пост предстоятеля Русской церкви. Тогда он заявил о намерении содействовать росту паломничества россиян в Турцию и освятил храм в честь Константина и Елены в резиденции русского консульства в Бююк-Дере.

В ходе состоявшейся в те дни встречи патриарх Варфоломей заявил о необходимости поддерживать конструктивный диалог с Московским патриархатом, несмотря на возникающие временами противоречия. Он отметил, что "тучи", время от времени возникающие в отношениях между двумя "братскими Церквами", носят лишь "временный характер" и "быстро проходят". "Никто не сможет отнять у нас того единства, которое мы обрели в общей чаше", - сказал тогда патриарх Варфоломей.

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Теги: православие

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