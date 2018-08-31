ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ в стране

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия подписала с Грузией соглашение об оказании стране макрофинансовой помощи (AMF) в 45 млн евро для покрытия части ее внешних потребностей и поддержки экономических реформ в стране, сообщает в пятницу пресс-служба ЕС.

"Грузия продемонстрировала твердую и долгосрочную приверженность экономическим реформам, которые ЕС систематически поддерживается и поощряется. Это соглашение включает меры, которые помогут сделать экономику Грузии более устойчивой, с более сильным и всеохватывающим ростом в интересах своих граждан", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьера Московичи.

В сообщении отмечается, что данная программа макрофинансовой помощи будет дополнять программу сотрудничества Грузии с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

35 млн евро будут предоставлены льготным кредитом за счет заимствований ЕС на рынке капитала, 10 млн - в виде гранта из бюджета ЕС.

Это третий по счету пакет макроэкономической помощи, выделяемой ЕС Грузии за последние 10 лет. 46 млн евро (полностью в форме грантов) были предоставлены республике в 2009-2010 годах, такую же сумму (половину в форме грантов и половину в виде займов) предоставили в 2015-2017 годах.

Новая программа AMF призвана поддержать осуществляемые правительством Грузии реформы, согласованные с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, которое было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.