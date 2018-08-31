Подозреваемые в покушении на Захарченко диверсанты задержаны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.

Ранее в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. Источник в аппарате главы ДНР сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. Сообщения о гибели лидера ДНР подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.