Один человек погиб и трое ранены при взрыве в кафе в центре Донецка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва в центре Донецка, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ДНР.

"Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется", - сказал он.

В данный момент на месте взрыва у кафе "Сепар" работают оперативники и группа спасателей.

Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта , передает корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в центре Донецка в кафе "Сепар" на бульваре имени Пушкина в Ворошиловском районе города. В настоящее время территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".