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На Украине осудили обвиняемого в организации покушения на Бабченко
Борис Герман, обвиняемый в организации попытки убийства Аркадия Бабченко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 года лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - сказал Грицак журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам главы СБУ, приговор вступит в силу через месяц. Он уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил Грицак.

Как "убили" Бабченко

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а он сам вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" Бабченко - Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику боевых действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" (запрещен в РФ) Алексей Цымбалюк (бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх - ИФ), сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.

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Теги: Украина, Аркадий Бабченко

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