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Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в субботу в Вашингтоне принял участие в церемонии прощания с сенатором США Джоном Маккейном, скончавшимся 25 августа.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, Порошенко отметил, что в этот день он должен был быть на церемонии "для того, чтобы отдать дань и уважения моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы".

Президент подчеркнул, что Маккейн был рядом с Украиной в критические моменты ее истории.

"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал Порошенко.

Сенатор Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

В июле 2017 года Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В августе семья Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Сенатор-республиканец Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.

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Теги: Джон Маккейн

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