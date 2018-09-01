Порошенко обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины.

В сообщении, обнародованном пресс-службой главы государства в субботу вечером, говорится, что собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины.

Президент Украины и спецпредставитель США по вопросам Украины также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии.