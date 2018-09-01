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В центре Кишинева началась акция сторонников объединения Молдавии с Румынией

Они протестуют против запрета дневного митинга

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сот сторонников объединения Молдавии с Румынией проводят ночью акцию протеста в центре Кишинева. Так они решили выразить свой протест против действий полиции, которая днем не разрешила проводить мирный протест на площади.

На воскресенье была намечена акция сторонников объединения Молдавии с Румынией на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Ее участники намеревались встретить нескольких молодых людей, которые в честь 100-летнего юбилея Объединения двух стран провели "Марш столетия".

В течение нескольких месяцев те прошли пешком более 1200 км из Альба-Юлия (город на западе Румынии, где была подписана Декларация об объединении в 1918 году) до Кишинева. В субботу они дошли до Кишинева, где было намечено массовое мероприятие унионистов.

Несколько сот человек пришли на площадь днем, однако полиция не пустила участников марша, а также три автобуса, пассажиры которых направлялись в Кишинев для участия в мероприятии. Не дохала до центральной площади и аппаратура для проведения митинга. Таким образом, акция переросла в протест.

"Мы будем здесь ждать, сколько понадобится, хоть до завтра, пока власти не отреагируют и не пропустят автобусы. Мы не устраивали диверсий и не возмущали общественный порядок, поэтому просим правоохранительные органы действовать в соответствии с законом", - заявил член Партии национального единства, депутат парламента Румынии Константин Кодряну.

Он сообщил, что в задержанных автобусах находились экспонаты для тематической выставки, флаги, прочий инвентарь. Группа участников протеста во главе с К.Кодряну отправилась на окраину Кишинева, чтобы добиться их проезда в центр столицы. Так как полиция не разрешила проезд, участники манифестации во главе с румынским депутатом устроили сидячую забастовку на дороге, перекрыв движение транспорта. Полицейские силы оттеснили протестующих, при этом возникли потасовки. Участники акции вечером вернулись на центральную площадь Кишинева, чтобы продолжить протест.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, в настоящее время несколько сот протестующих расположились на площади Великого Национального собрания. Они распевают румынские патриотические песни, скандируют антиправительственные лозунги. Протестующие установили палатки и намереваются ночевать на площади, чтобы в воскресенье продолжить протест.

Администрация города полностью выключила уличное освещение в центре Кишинева, в том числе на центральной площади. Площадь патрулируют усиленные наряды полиции. Многие полицейские вооружены американскими карабинами. Протестующие и полицейские держатся на расстоянии, друг к другу не подходят и не конфликтуют.

Молдавские власти пока никак не комментировали ситуацию. Нет комментариев и от властей Румынии, к которым официально обратился за помощью и защитой депутат румынского парламента Константин Кодряну.

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Теги: Молдавия, Румыния

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