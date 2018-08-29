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Додон спрогнозировал рост протестного движения перед выборами в Молдавии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон считает, что уличная борьба проевропейских сил страны между собой может дестабилизировать обстановку в республике перед парламентскими выборами.

"Я думаю, очевидно, что с приближением парламентских выборов (намечены на 24 февраля 2019 года - ИФ) все партии - и левые, и правые - будут наращивать протестное движение. То, что происходит на сегодняшнем этапе, - это борьба проевропейской оппозиции против проевропейской партии власти. Другими словами, правые партии борются между собой за правый электорат и пытаются показать, кто из них более привлекателен для этой группы избирателей", - сказал Додон в интервью газете "Известия", которое публикуется в среду.

"Левые партии - такие как Партия социалистов (которую до избрания возглавлял Додон - ИФ) - приняли решение в это не вмешиваться. И это правильное решение. Пусть правые между собой борются", - отметил глава государства.

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По его прогнозу, ближе к выборам протестное движение будет только нарастать. "Правительство попыталось противопоставить этим протестам акции некоторых мелких партий. То, что мы видели в последние дни, как раз и есть борьба между проевропейскими силами", - пояснил он, подчеркнув, что видит в этом опасную тенденцию.

"То, что произошло несколько дней назад, - действительно опасная тенденция. С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать. В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку, как правой оппозиции, так и власти. Они пытаются дестабилизировать ситуацию перед парламентскими выборами", - считает Додон.

Для него "совершенно очевидно, что и правые проевропейские, и оппозиционные проевропейские проиграют предстоящие выборы". "Вот они и пытаются что-то предпринять. Общество явно недовольно, люди готовы голосовать за единственную альтернативу - Партию социалистов. Кому-то эти протесты явно выгодны. Но вопрос - кому? Это может быть выгодно как проевропейской оппозиции, так и партии власти", - подчеркнул президент Молдавии.

При этом, несмотря на сложную обстановку в республике, Додон планирует осенью посетить Россию с официальным визитом.

"Предварительно официальный визит в Москву планируется на вторую половину октября. Повестка дня пока прорабатывается. Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Кроме того в сентябре Додон планирует встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Я думаю, в ближайшие дни мы объявим дату. Обговариваются финальные моменты. Скорее всего, мы встретимся в первой декаде сентября", - отметил он.

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Теги: Молдавия, Игорь Додон

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