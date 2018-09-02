Японский премьер выразил надежду устранить взаимное недоверие на встрече с лидером КНДР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил, что его возможная встреча с лидером КНДР будет способствовать устранению существующего взаимного недоверия между двумя странами.

"В конечном итоге я должен буду встретиться с председателем Ким Чен Ыном", - сказал он в интервью японской газете Sankei Shimbun. Премьер отметил, что в ходе возможного саммита он хотел бы "устранить состояние взаимного недоверия" между двумя странами.

По его мнению, не исключено, что на встрече можно было бы решить вопрос о возвращении Северной Кореей японских подданных, похищенных спецслужбами КНДР в 70-х годах прошлого столетия.