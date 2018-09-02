СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничеству

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФБР и Минюст США в 2014-2016 годах предпринимали попытки привлечь к сотрудничеству в качестве информатора российского бизнесмена Олега Дерипаску, сообщила газета The New York Times со ссылками на собственные источники из числа официальных представителей.

Американские спецслужбы интересовали данные об организованной преступности в России, а позднее - о российской помощи Дональду Трампу в ходе его предвыборной кампании, отмечается в сообщении.

Издание пишет, что спецслужбы пытались завербовать не только Дерипаску, но и других состоятельных россиян взамен на послабления визового режима и предоставление других привилегий.

Дерипаска, как отмечает газета, сообщил российским властям о попытках вербовки.

Олег Дерипаска и его компании находится под американскими санкциями.