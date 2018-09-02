Что произошло за день: воскресенье, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В столичном Концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с Иосифом Кобзон. Проводить певца в последний путь пришли сотни людей - друзья, люди искусства, политики, военные, простые граждане. Попрощаться с артистом приезжал также Владимир Путин. Кобзон был похоронен в иудейской части Востряковского кладбища рядом со своей матерью.

- В Москве прошли сразу два митинга против пенсионной реформы. На проспекте Сахарова митинговала коммунисты, на Суворовской площади прошла акция "эсэров". Согласно оценкам полиции, КПРФ сумела вывести на улицу около 6 тыс. человек, "Справедливая Россия" - 1,5 тыс. Акции коммунистов против реформы проходили сегодня также в других городах России, но оказались довольно малочисленными.

- Более 120 тыс. человек в Донецке пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб при взрыве на этой неделе. Глава ДНР был похоронен на Аллее Славы кладбища "Южное" под выстрелы артиллерийских орудий.

- СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Олега Дерипаску к сотрудничеству. По данным The New York Times, американские спецслужбы пытались завербовать российского бизнесмена взамен на послабления визового режима и предоставление других привилегий.

- Вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, пропал в Иркутской области. Он выполнял облет территории в рамках геологической разведки. В ходе поисковой операции, которую пришлось прервать из-за наступления темноты, Ми-8 обнаружить не удалось.

- В Эстонии временно установили памятный камень бывшим эсэсовцам. Он копирует установленный ранее на кладбище поселка Лихула памятник, который был демонтирован распоряжением правительства 2 сентября 2004 года.

- Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев провел первый гол за "Валенсию" в сезоне. В матче чемпионата Испании с "Леванте" он помог своей команде отыграться, встреча завершилась вничью.