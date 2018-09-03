Глава МИД Франции считает, что Асад победил в Сирии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сирийский президент Башар Асад одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране, но пока не добился мира, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Асад выиграл войну, мы должны это признать. Но он не выиграл мир", - сказал политик в эфире радиостанции France Inter.

Министр пояснил, что мир в Сирии невозможен без политического решения вопроса о ситуации в стране при поддержке международных посредников. По его мнению, установлению подлинного мира в Сирии не будет способствовать даже взятие правительственными войсками под контроль провинции Идлиб - последнего оплота террористов.

Ле Дриан сообщил, что Франция в сентябре намерена на площадке Генассамблеи ООН продвигать мирное решение сирийской проблемы, она уже вовлечена в переговоры с Россией, Турцией и Ираном.

Вместе с тем министр предостерег сирийские власти от применения химоружия при освобождении Идлиба, предупредив, что Франция находится в готовности при использовании отравляющих веществ нанести новый удар по сирийкой территории.

"Мы продолжим действовать таким образом, если увидим подтвержденные случаи нового применения химического оружия", - заявил дипломат.