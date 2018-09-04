Постпред при ООН отвергла предположения СМИ о приказе Трампа убить Асада

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии Башара Асада, заявила во вторник американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада", - сказала она на пресс-конференции в Нью-Йорке, добавив, что принимает участие во встречах, на которых руководство США обсуждает сирийскую тематику.

Так Хейли прокомментировала данные журналиста The Washington Post Боба Вудварда, который в своей книге утверждает, что Трамп после химатаки, по мнению США, проведенной Дамаском в апреле 2017 года, приказал главе Пентагона Джеймсу Мэтттису подготовить план физического устранения Асада. По данным журналиста, Мэттис сначала согласился работать по этому вопросу, однако затем заявил, что не будет этого делать.