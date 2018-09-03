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Суд в Мьянме приговорил двух журналистов "Рейтер" к семи годам тюрьмы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Два корреспондента британского информационного агентства "Рейтер" приговорены судом Мьянмы к семи годам теремного заключения, сообщил телеканал CNN.

"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.

Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре прошлого года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.

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Теги: Мьянма, Рейтер

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