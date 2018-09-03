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ЕС потребовал от Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters и освободить их

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор в Мьянме журналистам агентства "Рейтер" Ва Лону и Кья Со Оо, осужденным на семь лет за разглашение государственной тайны, подрывает свободу СМИ, право общественности на получение информации и принцип верховенства права в Мьянме. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Приговор в отношении (журналистов - ИФ), вынесенный в соответствии с законом "О государственной тайне" 1923 года, их тюремное заключение за обнародование информации о серьезных нарушениях прав человека в штате Ракхайн также служат цели запугать других журналистов, которые будут бояться преследования и неоправданного ареста или уголовного процесса просто за то, что они выполняют свою работу", - отмечается в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В коммюнике указывается, что свобода СМИ и разоблачительная журналистика являются важными основами демократии, а свободная пресса играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и ответственности демократических правительств.

"Приговоры в отношении Ва Лону и Кья Со Оо должны быть пересмотрены, и оба журналиста должны быть освобождены немедленно и безоговорочно", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В заявлении также говорится об ожиданиях ЕС того, что власти Мьянмы обеспечат адекватные условия журналистам для выполнения ими своей работы.

Ранее СМИ сообщили, что два корреспондента британского информационного агентства "Рейтер" приговорены судом Мьянмы к семи годам теремного заключения.

"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.

Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре 2017 года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что они переселились в Мьянму во времена британского колониального правления. Власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому зачастую отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился в сентябре 2017 года, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 представителей народности рохинджа. Из Мьянмы в Бангладеш тогда бежало от 700 тысяч до 800 тысяч представителей мусульманской народности рохинджа.

Конфликт в Мьянме

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Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.Не менее 18 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, либо находятся на границе с ней. Гуманитарные организации утверждают, что только за 2 сентября границу пересекли 70 тысяч человек.Беженцы заполонили поля в окрестностях приграничного города, укрываясь в самодельных хижинахДесятки бежавших мусульман-рохинджа тонут во время попыток перебраться в Бангладеш через рекиБеженцы, которые добрались до Бангладеш, рассказывают о массовых убийствах, уничтожении и поджогах деревень, пытках и изнасилованиях, совершаемых солдатами в их родных краяхЭтнический конфликт в Мьянме привел к полномасштабному гуманитарному кризису в Бангладеш и вызвал озабоченность мировой общественности
Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.
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Теги: Мьянма, ЕС

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