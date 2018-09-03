В Казахстане завершили расследование дела об организации Аблязовым убийства банкира

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана сообщила о завершении досудебного расследования в отношении беглого банкира Мухтара Аблязова по подозрению в организации умышленного убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татишева в 2004 году.

Надзорный орган в соответствии с законом сообщает Аблязову и его защитнику "об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела". Ознакомление с материалами дела состоится 5 сентября в здании представительства Генпрокуратуры в Алма-Ате.

Председатель правления АО "БанкТуранАлем" Татишев погиб в декабре 2004 года на охоте, тогда его смерть была признана несчастным случаем. По версии следствия, ружье, которое держал в руках бизнесмен Муратхан Токмади, случайно выстрелило, когда тряхнуло автомобиль. В 2007 году Токмади был приговорен к году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Татишеву во время охоты. Однако в 2017 году, будучи осужденным за вымогательство и незаконный оборот оружия, Токмади признался, что смерть банкира в 2004 году была не несчастным случаем, а заказным убийством, которое он совершил по просьбе Аблязова.

Сам Аблязов ранее был признан виновными в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями и заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Опальный банкир уже много лет скрывается за рубежом.