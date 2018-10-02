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В Казахстане направили в суд дело об организации Аблязовым убийства банкира Татишева

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дело казахстанского беглого банкира Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татишева в 2004 году, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области Казахстана, сообщила во вторник генпрокуратура страны.

"Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял Токмади для убийства председателя правления АО "Банк ТуранАлем" Татишева, с целью возврата контроля над данным банком", - уточняется в сообщении.

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В связи с неявкой Аблязова и избранного им защитника, обвиняемому в порядке статьи 67 Уголовного кодекса назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов, отмечается в сообщении.

"Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь статьей 304 Уголовного кодекса, уведомляет Аблязова о направлении уголовного дела в суд. Одновременно сообщается, что копия обвинительного акта вручена назначенному адвокату", - добавили в Генпрокуратуре.

Татишев, возглавлявший правление АО "БанкТуранАлем", погиб в декабре 2004 года на охоте. Тогда его смерть была признана несчастным случаем. По версии следствия, ружье, которое держал в руках бизнесмен Муратхан Токмади, случайно выстрелило, когда тряхнуло автомобиль. В 2007 году Токмади за неосторожное причинение смерти Татишеву был приговорен к году лишения свободы с освобождением от наказания по амнистии. В 2017 году, будучи осужденным за вымогательство и незаконный оборот оружия, Токмади признался, что смерть Татишева в 2004 году была не несчастным случаем, а заказным убийством, которое он совершил по просьбе М.Аблязова.

Аблязов ранее был заочно осужден в Казахстане на 20 лет за создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА банка и их легализацию (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Банкир скрывается за рубежом.

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Теги: Казахстан, Мухтар Аблязов, Ержан Татишев

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