Могерини не будет добиваться пназначения на пост главы дипломатии ЕС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороне Федерика Могерини в понедельник заявила, что не намерена добиваться нового срока полномочий.

"Нам многое предстоит сделать, чтобы завершить работу и оставить пост тому, кто удостоится чести начать выполнять эту работу после меня в следующем году", - сказала Могерини в понедельник, выступая на открытии ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе.

Таким образом, она покинет свой пост в октябре 2019 года. По словам Могерини, она хотела бы передать своему преемнику "дом в полном порядке".

"В этом году нам многое предстоит сделать. Главное - мы должны сохранить все то, чего нам уже удалось добиться ", - отметила глава дипломатии ЕС.

Могерини с ноября 2014 года занимает пост высокого представителя ЕС по иностранным делам. До этого она была министром иностранных дел Италии.