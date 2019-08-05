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Испанец Боррель официально стал главой дипломатии ЕС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сообщается в опубликованном в понедельник документе.

Постановление было принято 31 июля.

"Г-н Жозеп Боррель Фонтеллес настоящим назначен высоким представителем союза по иностранным делам и политике безопасности на период с конца текущего срока полномочий (Европейской - ИФ) комиссии до 31 октября 2024 года", - говорится в опубликованном тексте.

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласовал 2 июля кандидатуру Борреля на пост главы дипломатии ЕС.

До Борреля эту должность с 2014 года занимала Федерика Могерини.

Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года, закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.

Евросоюз Жозеп Боррель

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