"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар посещал Тегеран весной текущего года, пишет в понедельник сайт газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленный источник во внешнеполитических кругах.

"Да, господин Берл Лазар был в составе делегации спикера Госдумы Вячеслава Володина, но в Тегеране у него была своя программа, не связанная с программой спикера", - сказал собеседник "Ъ".

Володин 8-9 апреля посетил Тегеран с официальным визитом. Он, в частности, встретился с президентом страны Хасаном Рухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани, а также принял участие в пленарном заседании российско-иранского делового форума. Одновременно 9-10 апреля в Тегеране была делегация Торгово-промышленной палаты РФ.

Ранее израильские СМИ сообщили, Лазар был в составе делегации Госдумы и встретился с представителями еврейской общины Ирана. В частности, "Ъ" приводит ссылку на издание Ynet, которое сообщало, что, "несмотря на возражения иранской стороны, Россия, стремящаяся улучшить торгово-экономические связи с Тегераном, поставила участие Берла Лазара в делегации условием визита". В свою очередь издание "Исраэль а-Йом" писало, что "миссия рабби Лазара связана с попытками России и Израиля поощрить иранский уход с территории Сирии".

Источник в экспертных кругах сказал "Ъ", что с большой вероятностью визит мог быть направлен для передачи определенных посланий, связанных с ситуацией в Сирии, по неофициальным каналам.

Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в беседе с "Ъ" не стал комментировать поездку Лазара в Иран. "Я узнал об этом из СМИ, у меня нет никакой информации", - приводит издание его слова. Однако Горин подтвердил, что у российской еврейской общины есть контакты с еврейской общиной Ирана.

По данным "Ъ", еврейская община Ирана насчитывает примерно 20-25 тысяч человек. Иран не признает Государство Израиль, но при этом проводит четкую грань между Израилем и евреями.