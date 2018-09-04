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Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов

Есть обновление от 07:20

Метеорологи называют ураган самым мощным за последние 25 лет

Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Префектура Коти, Япония
Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 600 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за надвигающегося на западное побережье страны тайфуна Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет, сообщает во вторник информагентство Assocaited Press.

Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, уровень осадков за сутки может превысить 500 м.

Власти настаивают на эвакуации почти 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе. Тайфун уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону Хонсю и одного из крупнейших японских городов - Осаки. Между Хиросимой и Осакой приостановлено движение поездов; кроме того, в Осаке закрыто посольство США и тематический парк Universal Studios.

Премьер страны Синдзо Абэ отменил запланированную поездку на самый южный остров японского архипелага Кюсю для того, чтобы лично возглавить борьбу со стихией.

Сахалин

"Джеби" дойдет и до Сахалина: у юго-восточного побережья ожидаются четырехметровые волны и ветер до 38 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

"Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от города Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение до 4 метров, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов держаться на безопасном расстоянии от моря. Экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию направлены районным властям этих муниципалитетов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в службу наблюдения за флотом.

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Теги: Япония

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