Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 600 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за надвигающегося на западное побережье страны тайфуна Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет, сообщает во вторник информагентство Assocaited Press.
Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, уровень осадков за сутки может превысить 500 м.
台風21号 四国・近畿の一部が暴風域に 厳重警戒を— NHKニュース (@nhk_news) 4 сентября 2018 г.
堤防に打ちつける波（高知県安芸市 午前11時20分ごろ）https://t.co/duXJRSvWt0 #nhk_news pic.twitter.com/DwzK5t4luo
Власти настаивают на эвакуации почти 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе. Тайфун уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону Хонсю и одного из крупнейших японских городов - Осаки. Между Хиросимой и Осакой приостановлено движение поездов; кроме того, в Осаке закрыто посольство США и тематический парк Universal Studios.
Премьер страны Синдзо Абэ отменил запланированную поездку на самый южный остров японского архипелага Кюсю для того, чтобы лично возглавить борьбу со стихией.
Сахалин
"Джеби" дойдет и до Сахалина: у юго-восточного побережья ожидаются четырехметровые волны и ветер до 38 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.
"Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от города Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение до 4 метров, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов держаться на безопасном расстоянии от моря. Экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию направлены районным властям этих муниципалитетов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в службу наблюдения за флотом.