Что случилось этой ночью: вторник, 4 сентября

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Поддельные купюры в банкоматах, поражение Шараповой, смерть главного ядерщика КНДР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Ведомости" сообщили, что некоторые банкоматы перестали выдавать купюры номиналом 5000 рублей. Это связано с масштабным вбросом фальшивых банкнот. Мошенники воспользовались уязвимостью устройства проверки купюр на некоторых автоматах. По информации издания, речь может идти об убытках в несколько миллионов рублей на банк.

- Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема. Встреча 6:4, 6:3 в пользу представительницы Испании. После проигрыша Шараповой представителей россиян во взрослых одиночных разрядах US Open-2018 не осталось.

- В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, которого называют создателем северокорейского ядерного оружия.

- На западное побережье Японии надвигается тайфун "Джеби", который может стать мощнейшим за последние 25 лет. Отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение поездов между городами, власти готовятся к эвакуации 300 тысяч человек.

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