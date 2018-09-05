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Дело осужденного в США российского летчика Ярошенко отправят на пересмотр в 2019 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В апреле 2019 года США пересмотрят дело российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщили газете "Известия" в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ со ссылкой на ответ, полученный от Госдепартамента США.

"В соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц, а США являются ее членом, существует возможность перевода Ярошенко в Россию для отбывания срока на территории РФ. В соответствии с внутренними правилами Штатов подача заявлений с просьбой перевести заключенного для отбывания наказания в страну гражданства осуществляется раз в два года. Таким образом, дело Ярошенко будет пересмотрено в апреле следующего года. Защита этого потребует. Мы продолжим осуществлять гуманитарное давление в надежде, что, в конце концов, сможем достучаться до властей США", - рассказал изданию советник уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев.

Супруга Ярошенко Виктория заявила "Известиям", что верит в возвращение мужа на родину с помощью механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц в страну гражданства.

"Конечно, Константин потребует пересмотра дела. В этом нет никаких сомнений. В нашем случае необходимо пользоваться любыми возможностями и надеяться, что юридические инициативы рано или поздно сработают. Особенно если учитывать тот факт, что Константина просто подставили, а доказательств его вины так и не представили", - сообщила изданию Виктория Ярошенко.

Ярошенко также рассказала, что она до сих пор находится в США и встречается с мужем в тюрьме "Данбери". По ее словам, российские дипломаты делают все от них зависящее, чтобы Константину облегчили условия содержания и оказали медицинскую помощь. Она отметила, что на прошлой неделе заключенного наконец-то отправили на обследование. Ранее российская сторона обращалась к тюремной администрации с просьбой о проведении осмотра, пишут "Известия".

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Теги: Константин Ярошенко, Россия, США

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