Осужденный в США российский летчик Ярошенко заявил о нежелании администрации американской тюрьмы предоставлять ему медпомощь

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отбывающий 20-летний срок заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что по-прежнему нуждается в квалифицированной медицинской помощи, но администрация тюрьмы "Данбери" штата Коннектикут бездействует.

"В тюрьме пока ничего не изменилось. Меня вывозили в больницу на консультации к врачу. Там сказали, что необходимо полное обследование, так как у меня серьезные проблемы с желудком - нужно определить конкретное заболевание и дальнейший курс лечения. Я рассказал, каким образом меня пытались лечить тюремные врачи - я пропил курс серьезных антибиотиков, которые не помогли", - сказал Ярошенко в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

По его словам, "тем не менее надо понимать, что от врача дальнейшее уже не зависит. Сначала Федеральное бюро тюрем должно дать разрешение на обследование и прохождение дальнейшего лечения в госпитале".

При этом Ярошенко уточнил, что еще два месяца назад обратился за помощью в санчасть тюрьмы по поводу проблем со здоровьем.

"Мне сказали, что вызовут. Через две недели после обращения я снова туда пришел. Ответ остался прежним: "Вас вызовут". На прошлой неделе я в очередной раз пожаловался на то, что мне нужна срочная помощь, и я уже два месяца нахожусь в ожидании вызова к врачу. Но ничего так и не поменялось. Вот помощь такая оказывается в тюрьме "Данбери". А мне очень нужна квалифицированная помощь врачей", - приводит издание слова Ярошенко.