Прокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против Скрипалей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвинены в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

Прокурор Сью Хемминг сообщила, что Великобритания не будет просить Россию об экстрадиции обвиняемых, так как российское законодательство не предполагает такой возможности.

AP отмечает, что, по данным полиции, мужчины, оба в возрасте около сорока лет, прибыли из Москвы в Лондон по выданным в России паспортам за два дня до отравления Скрипалей.

Журналист "Би-би-си" Дэниел Стенфорд опубликовал в своем твиттере фотографии, на которых якобы изображены подозреваемые.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из серии "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.