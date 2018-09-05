Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, запечатлела камера видеонаблюдения.

"Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье незадолго до нападения", - сообщается в твиттере BBC News.

В свою очередь, Скотланд-Ярд и Королевская уголовная прокуратура Великобритании заявляют, что имеются "достаточные доказательства" для того, чтобы обвинить этих россиян в организации атаки в Солсбери.

Шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу сообщил, что власти выдали национальный и международный ордера на арест Петрова и Боширова.

По информации BBC News, Петров и Боширов находились на территории Великобритании под вымышленными именами, возраст каждого из них - "примерно 40 лет".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки.

Мужчины остановились в отеле City Stay Hotel на востоке Лондона и пробыли там 2 и 3 марта. В гостиничном номере полицейские обнаружили следы нервнопаралитического вещества "Новичок".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом из серии "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.